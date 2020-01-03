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Galatasaraylı taraftarlar, Arda'nın transfer edilmesi için Mustafa Cengiz'e çağrıda bulundu

Galatasaraylı taraftarlar, Başkan Mustafa Cengiz'in Arda Turan'ı veto etmesinin ardından sosyal medyadan "Arda Turan'ı çok istiyoruz" paylaşımında bulundu. Bu hashtag kısa süre içinde trend topic oldu.

03.01.2020 22:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:55

Arda Turan'ın Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim'in elini öpmesiyle başlayan transfer sürecine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz noktayı koydu. Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.

TWİTTER'DA TT OLDU

Sarı-kırmızılı taraftarlar da Başkan'ın bu kararı sonrası Twitter'dan "Arda Turan'ı çok istiyoruz" paylaşımında bulundu. "Arda Turan'ı çok istiyoruz" hashtagi Twitter'da trend topic oldu. Bu hashtag ile alakalı binlerce twit atıldı.

Galatasaraylı taraftarlar, Arda'nın transfer edilmesi için Mustafa Cengiz'e çağrıda bulundu

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (1)
VATANDAŞ: Beşiktaşlı olarak ben de Gs ye gitmesini isterim neden istemiyim hahahahahahah
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