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Galatasaraylı taraftarlar, bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soydu!

Takımlarını desteklemek için Paris'e giden Galatasaraylı taraftarlar, yaklaşık 200 PSG'li holiganın saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sonrası Galatasaraylı taraftarlar, bir Fransız holiganı döverek çırılçıplak soydu. Bu anlar Twitter'da bir çok Galatasaraylı tarafından paylaşıldı.

11.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:58

UEFA Şampiyonlar Ligi'de 'ın deplasmanda PSG ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. PSG taraftarları, Porte de Saint- 'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulundu.

POLİS TARAFTARI LİNÇTEN KURTARDI

Polisin müdahalesiyle olaylar ara sokaklara taşarken, sarı-kırmızılı taraftarların bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soyduğu görüntüler, 'da paylaşılmaya başlandı. Videoda Galatasaraylıların bir kişiyi dövdüğü ve aynı zamanda çırılçıplak soyduğu görülüyor. Bir diğer videoda ise söz konusu taraftar polisler tarafından korunuyor. Bu iki video, Twitter'da bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Galatasaraylı taraftarlar, bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soydu!

Galatasaray, Twitter, cloud, Spor


HABER YORUMLARI (8)
COŞKUN ÇAKIROĞLU:Vay be ne herifmişsiniz bir sürü kişi 1kişiye saldırmış ulan harbiden ultravestisiniz siz ya,zavallı gevşekler sizi
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ADINIZI YAZIN:aferin, , , , , ,
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KUZEYİN UŞAĞI:aslanlarım benim. . . yapıştır OSMANLI TOKADINI. . . . anlasınlar TÜRK gücünü. .
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ASLI:YEMİN EDİYORUM BU BARBARLAR YÜZÜNDEN TÜRKİYEDENİM DEMEYE UTANIRSIN.
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HOŞAF:bize saldırana tepkimizi koymayalım mı?? elin avrupalısı yapsa kendini savundu dersiniz ama bizden birileri yapınca barbar oluyoruz ve bu eleştiriyi bizim insanımız yapıyor. ASIL BEN SİZİN GİBİ BATI KOMPLEKSLİ VATANDAŞLARIMIZDAN UTANIYORUM.
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ADAM:Kültürsüz hayvanlar.
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TÜRK:O kültürsüzler türk bayrağı yakanı bu hale getirmişler bil istedim
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ASLANSARAY:Helal sizi gardaslarim Türkiyenin gururu ULTRASLAN.
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