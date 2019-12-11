Galatasaraylı taraftarlar, bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soydu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'de Galatasaray'ın deplasmanda PSG ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. PSG taraftarları, Porte de Saint- Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulundu.

POLİS TARAFTARI LİNÇTEN KURTARDI

Polisin müdahalesiyle olaylar ara sokaklara taşarken, sarı-kırmızılı taraftarların bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soyduğu görüntüler, Twitter'da paylaşılmaya başlandı. Videoda Galatasaraylıların bir kişiyi dövdüğü ve aynı zamanda çırılçıplak soyduğu görülüyor. Bir diğer videoda ise söz konusu taraftar polisler tarafından korunuyor. Bu iki video, Twitter'da bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.