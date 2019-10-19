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Galatasaraylı taraftarlar eşinin geldiği maçta Belhanda'yı ıslıklandı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın evinde Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta sarı kırmızılı ekibin yıldızlarından Belhanda ıslıklandı.

19.10.2019 12:32

Sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede bazı futbolcular vasatı aşamadı. Sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan ve Sivasspor karşılaşmasını sadece 1 isabetli şutla tamamlayan Belhanda, oyundan çıkarken ıslıklandı. Faslı futbolcunun protestolar nedeniyle oldukça üzgün olduğu görüldü.

EŞİ DE TRİBÜNDEYDİ

Öte yandan mücadeleyi tribünden takip edenler arasında tecrübeli futbolcunun eşi Amal Belhanda da vardı.

PENALTI ATIŞMASI

Galatasaray'ın Andone'ye yapılan faul sonrası 42. dakikada kazandığı penaltıda Andone topu Belhanda'ya verdi. Faslı futbolcu ise kullanmak yerine tekrar topu Andone'ye bıraktı. Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ikinci yarısında Diagne kazanılan penaltılarda Belhanda ve Sinan Gümüş ile sorun yaşamıştı.

Galatasaraylı taraftarlar eşinin geldiği maçta Belhanda'yı ıslıklandı

Younes Belhanda, Galatasaray, Sivasspor, Spor

YORUMLAR (6)
MİKİ:bir gs li olarak söylüyorum. En nankör ve vefasız taraftar malesef bizim taraftar
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BERK:Futbolcu ıslıklara alışkın insan. Tabii ki üzülecek ıslıklara, aldığı paranın karşılığını vermiyorsa. Lakin sezon başı mil dolarlara imza atarken ve fitil fitil tahsilat yaparken pişmiş kelle gibi sırıtmasını biliyorlar. Onlar adam gibi para alıyor. adam gibi oynayacak. yada parayı iade edecekler.
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METE:Gayet doğal orası cin con başlarında kasıntı egolu kendini beğenmiş ve futboldan anlamayan işi gücü sağa sola saldırmak olan bir zımparator ardındada bir yığın kafasız cahil dün akşam Ali palabıyık sayesinde yine maçı aldılar yazıktır günahtır yine başkalarının alın terini çaldılar on kişilik takım gs sahadan sildi olmayan bir kırmızı kart sonucu güzelce galibiyeti bu utanmazlara hediye ettiler .
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CONİ:kara carsafli
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3 28
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MÜSLÜMAN:bizim bi köpek var. onun adı da CONİ :)
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YORUMCU:BÖYLESİNİZ İŞTE FAZLA SÖZE GEREK YOK
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