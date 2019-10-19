Galatasaraylı taraftarlar eşinin geldiği maçta Belhanda'yı ıslıklandı

Sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede bazı futbolcular vasatı aşamadı. Sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan ve Sivasspor karşılaşmasını sadece 1 isabetli şutla tamamlayan Belhanda, oyundan çıkarken ıslıklandı. Faslı futbolcunun protestolar nedeniyle oldukça üzgün olduğu görüldü.

EŞİ DE TRİBÜNDEYDİ

Öte yandan mücadeleyi tribünden takip edenler arasında tecrübeli futbolcunun eşi Amal Belhanda da vardı.

PENALTI ATIŞMASI

Galatasaray'ın Andone'ye yapılan faul sonrası 42. dakikada kazandığı penaltıda Andone topu Belhanda'ya verdi. Faslı futbolcu ise kullanmak yerine tekrar topu Andone'ye bıraktı. Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ikinci yarısında Diagne kazanılan penaltılarda Belhanda ve Sinan Gümüş ile sorun yaşamıştı.