Galatasaraylı Taraftarlar, Futbolcuları Islıkladı!

<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ziraat-turkiye-kupasi/' title='Ziraat Türkiye Kupası'>Ziraat Türkiye Kupası</a> yarı finalinde <a class='keyword' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a>, evinde <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/yeni-malatyaspor/' title='Yeni Malatyaspor'>Yeni Malatyaspor</a>'u konuk etti. İlk olarak Sarı Kırmızılı ekipte <a class='keyword' href='/diagne/' title='Diagne'>Diagne</a>, 78. dakikada yerini <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ahmet-calik/' title='Ahmet Çalık'>Ahmet Çalık</a>'a bırakırken Galatasaraylı taraftarlar tarafından protestoya maruz kaldı.</p><p><strong>ONYEKURU OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI </strong></p><p>Galatasaray'da Onyekuru 83. dakikada yerini <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sinan-gumus/' title='Sinan Gümüş'>Sinan Gümüş</a>'e bıraktı. Onyekuru oyundan çıktığı sırada taraftarlar ıslıkla protesto etti. </p><p>(Fanatik) </p>