02 Nisan 2019, 22:10
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Galatasaraylı Taraftarlar, Futbolcuları Islıkladı!

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Onyekuru ve Diagne, taraftarlar tarından ıslıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İlk olarak Sarı Kırmızılı ekipte Diagne, 78. dakikada yerini Ahmet Çalık'a bırakırken Galatasaraylı taraftarlar tarafından protestoya maruz kaldı.

ONYEKURU OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Galatasaray'da Onyekuru 83. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı. Onyekuru oyundan çıktığı sırada taraftarlar ıslıkla protesto etti.

(Fanatik)

Mbaye Diagne, Türkiye Kupası, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor



YORUMLAR (4)
RVR: Onyekuru 1-2 maç dışında tamamen zarardır. Oraya ortacı bir kanat almak lazım. Diagne''yi de besleyemiyorlar. 1-2 gol atsa normal şekilde özgüvebn gelecek ve açılacak adam
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KSK Lİ MESUT: Yılın kazığı dendiğinde , klavye delikanlılığı yapıp hav layanlar , şimdi ıslıklıyolar....
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  • HEMŞİNLİYEEEW : MESUTT bu sene biz şampiyonuz kuşkun olmasın. . . .
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IMRAN PEKPAY : GS maçında değişiklik yapılması gerekirdi Sn.Fatih Terim oyunu okumak da geç kaldı futbol kötü
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GALATASARAYLILAR: Taraftar haklıdır, Diagne ve Onyekuru, oyunda kaldıkları sürece hiç bir varlık gösteremedi, Onyekuru kiralık giderde bu gidişatı sürdürürse Diagne elimizde patladı
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