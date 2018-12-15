15 Aralık 2018, 18:46
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Galatasaraylı Taraftarlar, Porto Maçında Islıklanan Eren Derdiyok'u Tribünlere Çağırdı!

Galatasaraylı Taraftarlar, Porto Maçında Islıklanan Eren Derdiyok

Galatasaraylı taraftarlar, Şampiyonlar Ligindeki Porto maçında ıslıkladığı Eren Derdiyok'u Başakşehir maçı öncesinde tribünlere çağırdı.

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadında oynanan maça Galatasaraylı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Porto karşılaşmasında ıslıklanan Eren Derdiyok'u tribüne çağırarak Başakşehir maçı öncesi destek verdi.

Galatasaray,Başakşehir,Porto,Eren Derdiyok
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:46



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