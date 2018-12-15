<p>Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor. </p><p>Başakşehir Fatih Terim Stadında oynanan maça Galatasaraylı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Porto karşılaşmasında ıslıklanan Eren Derdiyok'u tribüne çağırarak Başakşehir maçı öncesi destek verdi. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/12/15/galatasarayli-taraftarlar-porto-macinda-11542398_6812_m.jpg' title='Galatasaraylı Taraftarlar, Porto Maçında Islıklanan Eren Derdiyok'u Tribünlere Çağırdı!'></figure></div>