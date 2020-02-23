Haberler » Spor » Galatasaraylı taraftarlar: 'Sabaha kadar buradayız' - Spor

Galatasaraylı taraftarlar: "Sabaha kadar buradayız"

Galatasaray'ın 21 yıl aranın ardından deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Kırıkkaleli sarı-kırmızılı taraftarların galibiyet sloganı 'sabaha kadar buradayız' oldu.

23.02.2020 22:19 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:20Galatasaraylı taraftarlar:
'ın 21 yıl aranın ardından deplasmanda 'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Kırıkkaleli sarı-kırmızılı taraftarların galibiyet sloganı 'sabaha kadar buradayız' oldu.

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın 'de Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, 21 yıldır hasretle beklediği galibiyet coşkusu yaşadı. Taraftarların galibiyet sloganı ise 'sabaha kadar buradayız' oldu. Meşaleler yakarak Zafer Caddesi'nde araçlarıyla konvoy yaptı.

21 yıl aradan sonra galibiyet aldıklarını belirten taraftar lideri Furkan Tırpan, taraftarların çok mutlu olduğunu ve sabaha kadar kutlama yapacaklarını söyledi.

Taraftarlardan Yunus Yiğitcan ise "Biz bunca yıl bu galibiyeti bekliyorduk. İnşallah bundan sonra da sezon sonunda da şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Galatasaray'ımıza güveniyoruz. Bu saatten sonra inşallah Galatasaray şampiyon olur" dedi. - KIRIKKALE

Cumhuriyet Meydanı, Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 23:46:41