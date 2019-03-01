Galatasaraylı Taraftarlar 'Talat Terim' Adına Kütüphane Açtı

Kaynak: İHA

Adana'da Galatasaraylı taraftarlar, geçtiğimiz ay vefat eden Fatih Terim'in babası Talat Terim adına Seyhan Gülbahçesi Ortaokulu'nda bir kütüphane açtı. Kütüphanenin açılışına Fatih Terim'in kız kardeşi Belgin Arıcan da katıldı.Adana'da Galatasaray taraftar grubunun üniversite üyeleri tarafından Seyhan Gülbahçesi Ortaokulu'na kütüphane kuruldu. Geçtiğimiz ay vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in adının verildiği kütüphane, gerçekleştirilen merasimle açıldı.Sarı-kırmızılı taraftarlar, okulun kütüphanesini önce tadilattan geçirdi. Daha sonra masa ve sandalyeler ile öğrencilerin faydalanabileceği bir ortam oluşturulurken, kitaplıklar da yeni kitaplarla dolduruldu. Öğrenciler ise kütüphanenin açılmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Fatih Terim'in kız kardeşi Belgin Arıncan'ın da katıldığı törende taraftarlar, öğrenciler ve Okul Müdürü Cafer Arslan, kütüphanenin açılış kurdelesini birlikte kesti. Arıcan, burada yaptığı konuşmada, taraftar grubu üyelerine teşekkür ederek, "Çok duygulandım. Babam vefat edeli 22 gün oldu. Bu ismi verilen kütüphanede emeği geçen herkes iyi ki var. Babamın adını her zaman elimizden geldiği kadar hep birlikte yaşatacağız" ifadelerini kullandı.Kütüphanenin açılmasında katkı sunan taraftar grubu üyelerinden Yusuf Şahin, Türkiye'nin her ilinde çeşitli sosyal sorumluluk projesi yaptıklarını belirterek, "Bu sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi de Seyhan Gülbahçesi Ortaokulu'nda Fatih Terim hocamızın merhum babasının adını yaşatmak adına açtığımız bu kütüphane oldu. Çocukların buradaki kütüphanelerinde elverişsiz koşullar vardı. Biz de tadilatını yaptık, masa ve sandalyeler ile çocukların faydalanabileceği kitaplar getirdik" diye konuştu.Okul Müdürü Cafer Arslan da Terim ailesinin Adana'nın önemli bir değeri olduğunu kaydederek, "Öğrencilerin dünyaları zenginleşecek. Bu kütüphanenin onların hayat yolculuğuna bir katkısı olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Açılan kütüphaneyi gezen Terim'in kız kardeşi Belgin Arıcan, taraftarlarla ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek, kitapları inceledi. - ADANA