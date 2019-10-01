Galatasaraylı taraftarlar, TT Stadı'nı hınca hınç doldurdu!

Galatasaraylı taraftarlar, PSG karşısında takımlarına büyük destek verdi. Stadı tamamen dolduran sarı-kırmızılılar, müsabakadan saatler önce tezahüratlar yaparak maçın havasına girdi. Az sayıdaki PSG taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden maçı izledi. Fransız ekibinin taraftarları, maç öncesi tribünde meşale yaktı.

GAZETECİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmaya yabancı basının ilgisi de fazla oldu.Mücadelede 60 Fransız gazetecinin yanı sıra, 3 Japon, birer Hollandalı, İngiliz, Cezayirli, Yunan, Azerbaycanlı ve İsrailli medya mensubu da görev yaptı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Karşılaşma öncesi iki takımın yöneticileri ve UEFA yetkilileri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Galatasaray'dan yöneticiler Yusuf Günay, Kaan Kançal, İlber Aydemir, Dorukhan Acar, Mahmut Recevik, PSG Genel Müdürü Jean-Claude Blanc, genel sekreteri Victoriano Melero, sportif direktörü Leonardo de Araujo ve iletişim direktörü Jean-Martial Ribes katıldı.