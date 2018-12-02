Galatasaraylı Taraftarlar Vodafone Park'a Doğru Harekete Geçti

Beşiktaş
ile Galatasaray
arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesi, Galatasaray taraftarı Vodafone Park
'a gitmek üzere yola çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Vodafone Park'ta 20.00'de oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesinde konuk ekip Galatasaray'ın taraftarları Vodafone Park'a gitmek üzere Gezi Parkı'ndan yola çıktı. Geniş güvenlik önlemleri alınan Gezi Parkı'nda toplanan yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, polis kontrolünden geçerek, iki grup halinde Vodafone Park'a ulaşacak. - İSTANBUL
Beşiktaş,Galatasaray,Vodafone Park
02 Aralık 2018 Pazar 16:43