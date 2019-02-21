Galatasaraylı Taraftarlar, Yangında Hayatını Kaybeden Flamengolu Oyuncuları Unutmadı

Ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden Galatasaray, son 32 turu ikinci maçında Portekiz ekibi Benfica'ya konuk oldu. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetti.
Galatasaraylı taraftarlar, Portekiz'de takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde Flamengo tesislerinde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden altyapı futbolcularını andı. Şubat ayının başında Flamengo'nun altyapı tesislerinde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirmişti.
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