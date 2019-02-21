21 Şubat 2019, 23:45
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Galatasaraylı Taraftarlar, Yangında Hayatını Kaybeden Flamengolu Oyuncuları Unutmadı

Galatasaray'ı Portekiz'de yalnız bırakmayan taraftarlar, Flamengo tesislerinde hayatını kaybeden altyapı futbolcularını unutmadı.

Ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden Galatasaray, son 32 turu ikinci maçında Portekiz ekibi Benfica'ya konuk oldu. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetti.

Galatasaraylı taraftarlar, Portekiz'de takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde Flamengo tesislerinde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden altyapı futbolcularını andı. Şubat ayının başında Flamengo'nun altyapı tesislerinde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Galatasaray, Benfica, Spor


YORUMLAR (1)
BIRAKIN NU İŞLERİ: Türk futbolcuya tada takimina bişey olsa hiç bir milletin ruhu duymaz kılı kipirdamaz. Bizimkiler her yerde yalakalik. Yaa bırakın bu boş işleri
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