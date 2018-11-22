Galatasaraylı Taraftarlardan 10 Maç Ceza Alan Fatih Terim'e Maskeli Destek

Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e tam destek geldi. Fenerbahçe derbisindeki olaylar ve Schalke maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK tarafından 10 maç men cezası alan tecrübeli hocaya moral vermek isteyen Sarı- Kırmızılılar, Konyaspor karşılaşmasına büyük ilgi gösteriyor.

TRİBÜNDE YER KALMAYACAK

Yarınki mücadelede 50 bin taraftarın tribünde olması bekleniyor. Ayrıca bir de özel maske çalışması var. Taraftarlar, deneyimli çalıştırıcıya destek için Fatih Terim maskeleri takmaya hazırlanıyor.

REAL MADRİD MAÇINDA YAPILMIŞTI

2012-2013 sezonunda oynanan Mersin İdmanyurdu maçı sonrası yine PFDK'dan ağır bir ceza alan Fatih Terim için, 9 Nisan 2013'taki Real Madrid karşılaşmasında maske takan taraftarlar, Türk Telekom Stadı'nda müthiş bir atmosfer yaratmıştı. Benzer bir görüntünün Konyaspor mücadelesinde de yaşanması bekleniyor.

(Fanatik)