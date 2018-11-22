22 Kasım 2018, 11:24
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Galatasaraylı Taraftarlardan 10 Maç Ceza Alan Fatih Terim'e Maskeli Destek

Galatasaraylı taraftarlar, TFF'nin 10 maç men cezası verdiği Fatih Terim'e, Konyaspor maçında Fatih Terim maskeleriyle destek olacak.

Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e tam destek geldi. Fenerbahçe derbisindeki olaylar ve Schalke maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK tarafından 10 maç men cezası alan tecrübeli hocaya moral vermek isteyen Sarı- Kırmızılılar, Konyaspor karşılaşmasına büyük ilgi gösteriyor.

TRİBÜNDE YER KALMAYACAK

Yarınki mücadelede 50 bin taraftarın tribünde olması bekleniyor. Ayrıca bir de özel maske çalışması var. Taraftarlar, deneyimli çalıştırıcıya destek için Fatih Terim maskeleri takmaya hazırlanıyor.

REAL MADRİD MAÇINDA YAPILMIŞTI

2012-2013 sezonunda oynanan Mersin İdmanyurdu maçı sonrası yine PFDK'dan ağır bir ceza alan Fatih Terim için, 9 Nisan 2013'taki Real Madrid karşılaşmasında maske takan taraftarlar, Türk Telekom Stadı'nda müthiş bir atmosfer yaratmıştı. Benzer bir görüntünün Konyaspor mücadelesinde de yaşanması bekleniyor.

(Fanatik)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Konyaspor,Fatih Terim
22 Kasım 2018 Perşembe 11:24



YORUMLAR (24)
MASKE: peki fatih terim yıllardır taktığı o maskeyi ne zaman çıkaracak. neyi protesto ediyor da maske takıp yaşıyor.
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FB: Bu galatasaraylılarda olmasa neye gülücez dsfgfhg
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FATİH TERİM ALLAH KERİM: Ne kadar fatih terim düşmanı varsa.... anladınız onu
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SİNCE 1903: bu egosporun egosunu daha da yükseltmeye çalışıyor bu cinconsporlular. fetöşspor fesh edileli tazminatör neşesi yok. sadece ali dürüst abisi kaldı başka kalmadı. conconlar paratoru sever zaten geri kalan 77 milyon nefret eder bu paratorden. cinconsaray bu sene dibe vuracak
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  • LİVERPOOL FC : sendeki azme hayranım tinerci. ama artık şundan eminim ki Terim senin veya bir yakınını canını fena yakmış. bu kadar cıyaklaman ondan. cıyaklamaya devam. . .
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