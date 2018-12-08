Galatasaraylı Taraftarlardan Fikret Orman'a Tepki: Fikret Orman Paralar Nerede?

Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın gollerini 40. dakikada Garry Rodrigues ve 58. dakikada Eren Derdiyok kaydederken, Çaykur Rizespor'un golleri, 67'de Aminu Umar ve 80. dakikada Samudio'dan geldi.

"FİKRET ORMAN PARALAR NEREDE?"

Galatasaraylı taraftarlar, Çaykur Rizespor maçı sırasında Beşiktaş Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'a tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarının Başkan Orman'a söylediği, "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratını bu kez Galatasaraylılar söyledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Yıldırım Demirören'i de istifaya davet etti.