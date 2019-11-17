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Galatasaraylı yönetici Yusuf Günay'ın annesinin cenazesi defnedildi

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın vefat eden annesi Ayşe Günay'ın cenazesi, Sinop'un Türkeli ilçesinde toprağa verildi.

17.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:56Galatasaraylı yönetici Yusuf Günay'ın annesinin cenazesi defnedildi
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın vefat eden annesi Ayşe Günay'ın cenazesi, Sinop'un Türkeli ilçesinde toprağa verildi.

Ayşe Günay için Türkeli Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile kulübün bazı yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yusuf Günay, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Ayşe Günay'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gaziler köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, cenazenin ardından bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Spor

Kaynak: AA

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