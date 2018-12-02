Galatasaraylılar, Meşalelerle Taksim Meydanı'na Yürüdü

Süper Ligde Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar Galatasaray Meydanı'nda toplandı. Toplanmalarının ardından ellerinde meşalelerle İstiklal Caddesi üzerinden harekete geçen taraftalar sloganlar atarak Taksim Meydanı'na yürüdü. Vatandaşlar da o anları cep telefonu ile görüntüledi.

DUMANDAN GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Caddede taraftarların yürüdüğü esnada sık sık da patlama sesleri meydana geldi. Meşalelerden çıkan dumanlar nedeniyle caddede göz gözü görmedi. Dumanlara boğulan caddede vatandaşlar da yürümekte zorlanırken, bazı meşaleler ise yere düştü. Bir süre daha slogan atarak, meşalelerle yürüyen taraftalar ardından meydana ulaştı.