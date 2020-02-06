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Galatasaraylıları çıldırtan Gökhan Çıra'dan Ali Koç paylaşımı

Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası gündem olan Gökhan Çıra, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un fotoğrafını paylaşıp "İyi ki bizim başkanımızsın" yazdı.

06.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:51

altyapısında yetişen ve futbol hayatını TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'da sürdüren Gökhan Çıra, Fenerbahçe paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu'nun kendisine gönderdiği imzalı formayı paylaşan Çıra, şimdi de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un fotoğrafını paylaşıp, "İyi ki bizim başkanımızsın" yazdı.

"FATİH TERİM SEN MAFYA MISIN?"

Olaylı Tuzlaspor-Galatasaray maçından sonra Çıra, "Maç bitmeden 5 dakika kala Muslera yedek kulübesine laf atıyordu. Maç bitti, yenildik, ben içeri gidiyordum üzgün bir şekilde, geldi yanıma küfür falan etmeye başladı, yabancı, bir şeyler demeye başladı. Fatih Terim maçtan önce geldi 'sen Gökhan mısın' diyor. Mafya mısın sen? Ben Galatasaray altyapısında neler yaşadığımı bildiğim için Galatasaray'a cephe aldım. Siz gidin PSG'yi yenin." demişti.

Galatasaraylıları çıldırtan Gökhan Çıra'dan Ali Koç paylaşımı

Galatasaray, Gökhan Çıra, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (4)
İYİ Kİ SİZİN BAŞKANINIZ.):GALATASARAY LI
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FİRAT:Iyi ki GSLIYIM ve iyiki ilk 4. yildiz takan biziz :)
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ULTRAGS:Ultraslan özür diletmesinide bildi kasiyani kasiriz
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KENAN:Hadi lennn ULTRAVESTİLER sizi
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Spor

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