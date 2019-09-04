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Galatasaray, yeni transferleri için imza töreni düzenledi

Galatasaray, yeni transferleri Radamel Falcao, Mario Lemina, Micheal Seri, Florin Andone, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Okan Kocuk ve Emre Mor'un imza töreni düzenledi.

04.09.2019 20:14

Sarı kırmızılılar, yeni transferleri Radamel Falcao, Mario Lemina, Micheal Seri, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Okan Kocuk ve Emre Mor'un için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni gerçekleştirdi.

TARAFTARLAR STADYUMDA YERİNİ ALDI

Ryan Babel, Florin Andone, Jimmy Durmaz ve Steve Nzonzi, milli takım kamplarında yer aldıkları için törende yer almadı. Ülkelerinin milli takım kamplarında yer aldıkları için törene katılamayan futbolcuların video mesajları yayımlandı. Yeni transferler binlerce sarı kırmızılı taraftar önünde sözleşme imzaladı.

ŞARKICI ALYA 3'LÜ ÇEKTİRDİ

Türk Telekom Stadı'nda müzik ve ışık şovu eşliğinde saat 20.00'de başladı. Şarkıcı Alya imza töreni öncesi sahneye çıkarak Galatasaray taraftarlarını şarkılarıyla coşturdu ve 3'lü çektirdi. Yeni transferler tek tek taraftarla anons edildi.

Galatasaray, yeni transferleri için imza töreni düzenledi

Şener Özbayraklı, Radamel Falcao, Galatasaray, Adem Büyük, Spor

YORUMLAR (6)
BJK: Harbi aşırı fransız geni
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CAN DEP: Muhteşem bir organizasiyon keske Teknik heyete orada olsaydi..
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HAKKI: kulübün adını ''falcao saray'' yapın
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HAKAN 1907: Terra Pizza :) Şaka gibi
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OBJEKTİF ADAM: HELLO KİTTY :)
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