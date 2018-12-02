02 Aralık 2018, 16:22
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Galatatasaray Taraftarı Gezi Parkı'nda Toplandı

Galatatasaray Taraftarı Gezi Parkı

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesi, Taksim Gezi Parkı’nda toplandı.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesi, Taksim Gezi Parkı'nda toplandı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesinde İstiklal Caddesi'nden meşaleler yakarak ve marşlar söyleyerek gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Gezi Parkı'nda geniş güvenlik önlemleri altında toplandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 16.30 itibariyle polis kortejiyle birlikte Vodafone Park'a hareket edecek. - İSTANBUL Galatasaray,Beşiktaş
02 Aralık 2018 Pazar 16:22



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