- Galatatasaray taraftarı Gezi Parkı'nda toplandı
İSTANBUL - Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesi, Taksim Gezi Parkı'nda toplandı. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesinde İstiklal Caddesi'nden meşaleler yakarak ve marşlar söyleyerek gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Gezi Parkı'nda geniş güvenlik önlemleri altında toplandı.Sarı-kırmızılı taraftarlar, 16.30 itibariyle polis kortejiyle birlikte Vodafone Park'a hareket edecek.
Galatasaray,Beşiktaş
02 Aralık 2018 Pazar 16:34