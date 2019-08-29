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Galatsaray kafilesi Kayseri'de

Süper Lig'in 3. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, Kayseri'ye geldi.

29.08.2019 18:05 Galatsaray kafilesi Kayseri'de
Süper Lig'in 3. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, Kayseri'ye geldi.
Kente özel uçak ile ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Kayseri Erkilet Havaalanında bekleyen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar başta Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcu Babel ve Muslera başta olmak üzere futbolculara yoğun ilgi gösterirken, fotoğraf çektirebilmek için büyük mücadele verdi. Hava alanı çıkışında taraftarlar yol boyunca tezahüratlarla takıma destek verdi. Kafile daha sonra geniş güvenlik önlemi eşliğinde maç saatine kadar konaklayacağı otele geçti.
Maç öncesi Galatasaray ve İstikbal Mobilya Kayserispor geride kalan 2 haftada 1 puan topladı.
(Turan Bulut/İHA)

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Galatasaray, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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