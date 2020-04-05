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Galaxy A51 5G, Wi-Fi Alliance'da Listelendi! İşte Detaylar

Sertifikasyon kurumu Wi-Fi Alliance, web sitesinde SM-A516N model numarası ile Samsung Galaxy A51 5G'yi listeledi. Wi-Fi Alliance, Samsung Galaxy A51 5G modeline ait bazı bilgileri de paylaştı.

05.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:51
Galaxy A51 5G, Wi-Fi Alliance'da Listelendi! İşte Detaylar
Sertifikasyon kurumu Wi-Fi Alliance, web sitesinde SM-A516N model numarası ile Samsung Galaxy A51 5G'yi listeledi. Wi-Fi Alliance, Samsung Galaxy A51 5G modeline ait bazı bilgileri de paylaştı.

Samsung, 2019 yılının Aralık ayında Galaxy A51 modelini satışa sunmuştu ancak cihaz, 5G desteğine sahip değildi. Samsung, Galaxy A51 5G modelinde 5G desteği de sunacak.

Galaxy A51 5G Teknik Özellikleri

Gücünü Exynos 980 işlemcisinden alan Galaxy A51 5G, 6 GB RAM'e sahip olması bekleniyor. Galaxy A51 5G'nin arka kısmında L şeklinde dört adet kamera bulunacak. Güvenlik açısından oldukça büyük bir öneme sahip olan parmak izi tarayıcısı ekrana gömülü olarak gelecek. Galaxy A51 5G, çift bantlı (2.4 ve 5 GHz) Wi-Fi bağlantı desteğine sahip olacak.

Android 10 işletim sistemine sahip olan Galaxy A51 5G, One UI 2.0 arayüz ile birlikt egelecek. Galaxy A51 5G modelinde 3.5 mm kulaklık girişinin yer alacağı iddia ediliyor. Galaxy A51 5G modelinin çok yakında tanıtılması bekleniyor.

Galaxy A51 5G'nin teknik özelliklerine ilişkin detaylı bir bilgi bulunmuyor ancak Galaxy A51 5G modelinin 2019 yılının Aralık ayında satışa sunulan Galaxy A51 ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Samsung Galaxy, Samsung, Aralık, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Galaxy A51 5G, Wi-Fi Alliance'da Listelendi! İşte Detaylar - Haberler

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