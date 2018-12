14 Aralık 2018 Cuma 03:18



Galaxy S10 Eski Kulaklık Girişli Son Amiral Gemisi Samsung Modeli Olabilir!Galaxy S10 Eski Kulaklık Girişli Son Amiral Gemisi Olabilir.Bir çok akıllı telefon üreticisi, LG, OnePlus, Xiaomi ve Huawei 'i Android modellerinde eski kulaklık jakına yer vermekten vazgeçmeye başladı bile. Ancak bu konuda en sadık duruşu Samsung gösteriyor. Daha doğrusu göstermeye bu günlere kadar devam etti. 3.5mm kulaklık girişi hala bir çok kullanıcı için oldukça önemli ve Samsung bu politikasında bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Samsung Galaxy A8 modeli bu anlamda şirketin politika değişikliğinin bir göstergesi ve eski kulaklık Jakının kullanılmadığı ilk model olarak şirket tarihine geçmişti. Elbette katlanabilir telefon modellerini saymazsak. Ayrıca şirketin orta sınıf modellere üst düzey özellikler koyma stratejisinin de bir örneği olarak Galaxy A9 modelinde dört kameraya yer verdiğini biliyoruz.Şirket bir taraftan yenilikçi özelliklere yer vermek isterken, bir taraftan da pazarın isteklerine cevap vermek istiyor. Esas soru bunu daha ne kadar devam ettirecek? Galaxy A serisi bu yenilikleri denemek için doğru seri olmayabilir. Galaxy S ve Note Serileri aslında çok daha gerçekçi ve yeniliklere uygun aslında ancak bunu ne zaman değiştirecek henüz belli değil? Bloomberg raporları tam da bu noktada, Galaxy S10 eski kulaklık girişi ile geldiğini doğrular nitelikte. Görünen o ki Samsung için S10 Serisi Eski kulaklık girişinin kullanılacağı son amiral gemisi olacak.Yakında gelecek S10 Plus modelin eski kulaklık jakı ile geleceğini gösteren sızıntılar çıkmaya başladı bile. 91Mobiles ve Onleaks raporlarında bunu görüyoruz.The Galaxy S10 protective case tells us that the 3.5mm headphone jack still exists. pic.twitter.com/QIKSEB8dt4— Ice universe (@UniverseIce) 9 Aralık 2018Çinden gelen sızıntı bilgileri de bu yönde. Elbette ortaya çıkan görüntülerin gerçeği yansıtmaması da muhtemel.TheVerge