Galaxy S10, S10+, S10e Nasıl Bir Telefon? Galaxy Biraz Daha Büyüdü!

Samsung
'un Yeni Amiral Gemileri Galaxy S10, S10+, S10e Nasıl Bir Telefon?
Biliyorum bir çok kişi gibi sizde Samsung'un yeni amiral gemilerini ve fiyatlarını merak ediyorsunuz? Herşeyden önce bu yeni modelleri alacak bütçeleri yarattıysanız. Hangi özellikleri satın almak isteyeceğinizi bilmek istersiniz. Galaxy S10, S10+, S10e Nasıl Bir Telefon?
İlk bakışta yeni modeller hakkında söylenecek ilk şey Galaxy Serisinin Ekranlarının Büyüdüğü olsa gerek. Diğer detaylara birlikte bakalım.
Samsung'un 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte, bir dizi yeni modeller; Katlanabilir 7.3inçlik Akıllı Telefon
olan Galaxy Fold, Yeni Galaxy S10 Serisi, Giyilebilir ürünler, Galaxy Watch Active, Kablosuz kulaklığı Galaxy Buds duyuruldu.
Samsung'un 10. Yılında Galaxy S10 Serisi aslında şirketin satışlarına baktığımızda oldukça cansız geçen S9
modelinden sonra ilgi odağını yeniden yakalamak adına bir fırsat olarak görünüyor. Şirket herbiri farklı türden tüketiciye hitap edecek şekilde iki veya üç değil, tam dört model duyurdu. S10, S10+ herkesin beklediği standartları karşılarken; S10e bildiğimiz Apple
'ın iPhone XR'ına rakip olarak getirilmiş gibi duruyor. Elbette bütçe odaklı bazı özelliklerinden ödün verilmiş olduğunu artık biliyoruz.
Son olarak ise 5G şebekeleri bu yıl bir çok ülkede yaygınlaşacak ancak henüz erken olmasına rağmen, Samsung şirketin ilk 5G destekli modelini Samsung S10 5G adıyla duyurdu. 2019 yılında alınabilecek en canavar modellerden birisi ancak gerek var mı? orası ayrı bir tartışma konusu. Zira bir dünya parayı kullanmayacağınız bir özellik için vermek ne kadar doğru. Sadece büyük batarya ve daha büyük ekran için buna değer mi? karar sizin.
Gelelim Biz Esas Konumuza, Galaxy S10, S10+, S10e Nasıl Bir Telefon?
Bir çoğunuzun sadece özelliklerini öğrenmek için okuduğunuzu tahmin ediyorum. Dört değişik modelinde her biri hakkında söylentilerin genelde doğru çıktığını söyleyebiliriz. Beklendiği gibi S10 ve S10+ aynı boyutta olsalar da; daha küçük ve ince çerçeveleri, benim delgeç dediğim ekranın yuvarlak olarak delindiği ve kamera setlerinin bu şekilde yerleştirildiği model olarak oldukça başarılı bir tasarıma sahip. S10 modeli 6.1 inçlik ekrana sahipken, S10 PLUS 6.4 inçlik bir ekrana sahip.
Gariban S10e modeli ise 5.8 inçlik bir ekrana sahip. Bence bu benim gibi daha küçük ellere sahip kişiler için çok daha kullanışlı olabilir. S10e geçen yılki S9 modeli ile aynı boyutta olmasına rağmen daha küçük bir gövdede 5.8 inç ekrana sahip. S10 5G modelinde de benzer bir durum var. Galaxy Note
9 ile aynı boyutlarda olmasına rağmen, daha küçük bir gövdede 5.7 inçlik ekran bulunuyor.
Mobil İşlemci Tarafında!
Telefonların tümü aynı Snapdragon 855 (ABD
) veya Exynos 9820 (Uluslararası) işlemciyi paylaşıyor. Depolama alanı ise her bir modelde 128GB'tan başlarken, S10 5G modelinde 256GB'tan başlıyor zira onda MicroSD Slotu bulunmuyor. RAM tarafında ise 8GB RAM, S10e modeli biraz daha ucuz olsun diye 6GB RAM, S10+ modelinde ise 12GB RAM bulunuyor. Batarya ölçüleri 3100, 3400,4100 ve 4500 mAh'lik. Burada en önemli özellik TERSİNE ŞARJ DESTEĞİ!
İşin Garip Tarafı bu Tersine Şarj Desteği ile aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi iPhone XS'inizi bile şarj edebilirsiniz.
EN BÜYÜK FARKLAR KAMERALARDA!
Galaxy S10, S10+, S10e ve S10 5G modelleri arasındaki en önemli farklar ise sahip oldukları kameralarda yatıyor. Örneğin en pahalı 5G li modelin arkasında UltraGeniş, Geniş,Telefoto ve derinlik algılayıcı kamera setleri bulunuyor. Ön tarafta ise geniş açılı ve derinlik algılamalı bir kamera da var. S10+ modelinde de bu derinlik algılama kameraları mevcut. S10 modeline geldiğinizde ön taraftaki bu derinlik algılayan kamera sensörleri yok oluyor.
Cihazı elinize aldığınızda ilk dikkat çekecek olan ise kesinlikle ekran, üzerindeki delinmiş yuvarlak ve o incecik çerçeve. Delgeç ekranı çentikli ekrana tercih edenlerden birisi olarak bu tasarımı daha çok beğendiğimi söylemeliyim. S10 bu tasarıma sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş olarak görünüyor. Ancak bana göre esas odaktaki model S10 Plus olmalı…
S10 Plus küçük elli tüketiciler için biraz uzun gelebilir. Ancak Çift kameralı ve eliptik kesilmiş bu tasarım bence daha alınası bir model. Bunun yanında her bir modelde Samsung'un ONE UI, değiştirilmiş yeni arayüzü oldukça başarılı.
Ekran Dinamik AMOLED! – Galaxy S10, S10+, S10e Nasıl Bir Telefon?
Ekran tarafında şirket Dinamik AMOLED Teknolojisi kullanıyor. SUPER AMOLED'ten dinamiğe geçiş söz konusu. Yeni ekranın teknik düzeyde ne kadar farklı olduğu belli değil, ancak Samsung, ekrana turuncu bir renk tonu vermeden uyku döngülerine + yardımcı olan mavi ışık dalgalarındaki düşüş ve günışığı performansında bazı iyileştirmeler olduğunu söylüyor.
Aynı zamanda HDR10 + sertifikasına sahip ilk telefon.
Merak edenler için stereo hoparlör daha da yüksek ses çıkarıyor ve evet hala eski 3.5mm kulaklık girişi korunmuş görünüyor.
Bu ekranın altında, Samsung'un canlı gösterilerinde yeterince hızlı çalıştığı düşünülen ultrasonik bir parmak izi okuyucusu bulacaksınız. S10e modelinde ise parmak izi okuyucu yan tarafta açma kapama düğmesinin oraya yerleştirilmiş. Bu arka tarafta olmasından daha mı iyi? bilemiyorum.
Size Garip Gelebilir Ancak S10e Samsung'un yeni modelleri arasında aslında alınabilecek düşük bütçeli bir model olarak benim favorilerim arasında!
Birkaç yeni özellikten yoksun olsa da, yeni bir amiral gemisi işlemciye sahip olabileceğiniz daha küçük ve kullanışlı ince bir telefon. Galaxy S9
'dan belirgin derecede küçük ancak iPhone XS modelinde bir saç tanesi kadar küçük.
Elbette kavisli bir ekrana sahip değil. Daha klasik severler için. yan çerçeveler abilerine göre biraz daha belirgin. Ancak elle tutuşu iPhone XR modeline kıyasla çok daha iyi.
Değişikliklerin Geri Kalanı Büyük Ölçüde YAZILIMDADIR!
Telefonlar, Samsung'un yeni 'One UI'sini kullanıyor; bu, etkileşimli öğeleri kullanıcı arayüzünün altına, görsel öğeleri de üste iterek tek elle kullanması daha kolay. Zaman gelişmelerin ne kadar kullanışlı olduğunu gösterecek ancak; performansı arttırmak için hangi uygulamaları başlatacağımızı tahmin etmek için AI teknolojisinin bile kullanıldığı bir döneme giriyoruz. Aslında bu Huawei
'nin son birkaç yıldır yaptığı bir şey.
AI tarafındaki geliştirmeleri kamera tarafında da görüyoruz. AI teknolojisi kamerayı çeşitli sahnelerde optimize etmek için arka planda çalışıyor. Samsung, yalnızca S10 + ve S10 5G'nin derin algılayıcı kameralara sahip olmasına rağmen, tüm Galaxy cihazlarında portre modunda fotoğraflar çekmek için AI'yı kullanabilir.
Özetle S10 modelleri ile ilgili hoşunuza gidecek çok fazla özellik var. 10. Yıldönümünde beklediğimiz kadar radikal tasarım değişiklikleri var mı? derseniz yok. Ancak o kadar ince ve güzel özellikler eklenmiş ki. Kesinlikle bütçenize uygun olanlardan alınabilir.
Modellerin başlangıç fiyatı 749.99 Dolar'dan başlıyor. Türkiye
Fiyatları ise burada.
Galaxy S10, S10+, S10e Nasıl Bir Telefon?
Samsung, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com