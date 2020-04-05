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Galaxy XCover Field Pro, Yüksek Fiyat Etiketi ile Dudak Uçuklatıyor

Geçtiğimiz aylarda tanıtımı gerçekleştirilen Galaxy XCover Field Pro, sahip olduğu fiyat etiketi ile dudak uçuklatıyor.

05.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:51
Galaxy XCover Field Pro, Yüksek Fiyat Etiketi ile Dudak Uçuklatıyor
Geçtiğimiz aylarda tanıtımı gerçekleştirilen Galaxy XCover Field Pro, sahip olduğu fiyat etiketi ile dudak uçuklatıyor. Galaxy XCover Field Pro, Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan AT&T operatörüne özel olarak satışa sunuldu.

Galaxy XCover Field Pro Teknik Özellikler ve Fiyatı

Dayanıklılığı ile ön plana çıkan Galaxy XCover Field Pro'nun ön yüzeyinde fiziksel tuşlar yer alıyor. MIL-STD-810G ve IP68 sertifikalarına sahip olan Galaxy XCover Field Pro, darbeye karşı dayanıklılılık sunuyor ve 1.5 metre suyun altında yarım saat boyunca durabiliyor.

5.1 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Galaxy XCover Field Pro, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Exynos 9810 işlemcisinden alan Galaxy XCover Field Pro 4 GB RAM'e sahip. Galaxy XCover Field Pro'da 64 GB depolama kapasitesi bulunuyor.

Galaxy XCover Field Pro modelinin arka kısmında 12 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Cihazın ön kısmında ise 8 MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Galaxy XCover Field Pro, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip.

Android 8.0 Oreo ile birlikte gelen Galaxy XCover Field Pro'nun peşin ücreti 1104.99 dolar fiyata etiketine sahip. Galaxy XCover Field Pro'nun taksit ile alımda ücreti ise 30 ay boyunca her ay 36.84 dolar şeklinde.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Galaxy XCover Field Pro, Yüksek Fiyat Etiketi ile Dudak Uçuklatıyor - Haberler

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