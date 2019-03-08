Galeriç Ormanları İlgi Çekiyor

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Türkiye'deki nadir subasar ormanlardan birisi olan Samsun'daki Galeriç Ormanları doğal güzelliği ile görenleri etkiliyor.Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde yer alan ve Türkiye'deki nadir subasar ormanlardan birisi olan Galeriç Ormanları doğal güzelliği ile görenleri etkiliyor. İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar ormanları ile 56 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal ekosistemlerinden olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti içerisindeki alan, görsel şölen sunuyor. Özellikle fotoğraf sanatçılarının ilgi gösterdiği ormanlar, yaban kuşlarına da ev sahipliği yapıyor.Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Galeriç Ormanlarının kent için çok önemli bir bölge olduğunu belirterek alanın koruma altında olduğunu söyledi. Ormanın korunması için mücadeleler verdiklerini belirten Albayrak "Bu mücadelemiz de sonuç verdi ve alan koruma altına alındı. Alanda küçük bir ağaç evimiz ve kıl çadırımız var. İnsanlar doğayla bir araya gelebilsinler ve doğal güzelliği keşfetsinler istedik. Bu alanın korunması gerektiği bilincine varılsın düşündük. Bu kısımlar çok büyük ilgi görüyor. Bu haliyle birlikte çok fazla ziyaretçimiz oluyor" dedi.Özellikle fotoğrafçıların bu bölgeye büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Albayrak, "Gelin ve damat fotoğrafları, hatta bebekler için bile çekimlerde burası kullanılır hale geldi. Bu alan Samsun için çok güzel bir çekim noktası oldu. Güzelliğinde yansıtılması içinde önemli bir değer oldu. Böyle yerleri bir daha elde edebilme imkanımız olmadığı için koruma altına aldık. Ama buradaki doğal güzelliğinde paylaşılması gerekiyor" diye konuştu.GALERİÇ ORMANIKızılırmak Deltasında bulunan Galeriç Ormanı, ülkemizdeki nadir subasar ormanlardan birisidir. Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ormanda 35 ötücü kuş türü kuluçkaya yatmaktadır. Bu bölgenin yaban hayat açısından en ilginç alanlan ise ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döker ormanlarıdır. Bu ormanlar günümüzde parçalanmış olmakla birlikte Yörükler Beldesi kuzeyinde kalan Galeriç Ormanı henüz bütünlüğünü korumaktadır. Kızılırmak Deltası barındırdığı kuş varlığı açısından çok büyük öneme sahiptir. Varlığı ülkemize uluslararası platformda prestij sağlayan deltan, doğa turizmi, çevre eğitimi, bilimsel araştırma gibi konularda çok büyük bir potansiyeli oluşturuyor.