Galericiden Hırsızlık Güvenlik Kamerasına Yansıdı

09 Aralık 2018 Pazar 15:47



09 Aralık 2018 Pazar 15:47

Kırşehir'de galeriden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kayseri-Kırıkkale kara yolunda galericilik yapan Serkan Dulkadiroğlu, iş yerine hırsız girdiğini fark etti. İş yerinin dışındaki kameraların kırıldığını gören Dulkadiroğlu, durumu polise bildirdi.Polis ekipleri, iş yerinin içerisindeki duvarda bulunan ve sağlam kalan güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.İş yeri sahibi Dulkadiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olay gece saatlerinde yaşandı. Sabah geldiğimde kapının ve dışarıdaki kameraların kırıldığını gördüm. Sadece ofisin içindeki güvenlik kamerası sağlamdı. Kayıtlara baktığımda ise içeride silahlı bir kişinin olduğunu tespit ettim. Dolaptan cep telefonumu ve kişisel eşyalarımı almış. Polis ekipleri konuyla ilgileniyor." dedi.Güvenlik kamerası görüntülerinde ise kapıyı kırarak galeriye giren hırsızın ahşap dolapları ve çekmeceleri karıştırdığı görülüyor.İş yerindeki cep telefonları, bazı eşyalar ve kişisel malzemeleri alarak kaçan şüphelinin, hırsızlık anındaki rahat tavırları ve belindeki silah da görüntülere yansıyor.