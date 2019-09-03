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Galericiler sınavdan Geçtiler

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından gerçekleştirilen programda 15 İnegöllü galericiye yönelik 2. El Oto Alım Satım sınavları gerçekleştirildi.

03.09.2019 17:19 Galericiler sınavdan Geçtiler

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) işbirliğinde MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. tarafından düzenlenen programda 15 İnegöllü galericiye yönelik olarak 2. El Oto Alım Satım sınavları düzenlendi.

Sınavla ilgili konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "2. El Oto Alım Satım ticareti yapabilmenin şartlarından olan Mesleki Yeterlilik Belgeleri konusunda MEYBEM işbirliğinde İnegöllü galericilerimize yönelik düzenlediğimiz belgelendirme çalışmalarının bir yenisini daha gerçekleştirdik. İnegöllü galericilerimizin talep doğrultusunda oluşan 15 kişilik grubumuz MEYBEM'den gelen değerlendirici tarafından yazılı ve uygulamalı sınavlara tabi tutuldular. İTSO binamızda gerçekleştirilen sınavlarda galericilerimiz araç alım-satım işlemini uygulamalı şekilde gerçekleştirerek şartları yerine getirmeye çalıştılar. MEYBEM tarafından yapılacak değerlendirmelerde sınavda başarı sağlayan galericilerimiz Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacaklar. Üyelerimize yönelik bu tarz belgelendirme çalışmalarını bize gelecek taleplere göre yineleyeceğiz" dedi.

Başkan Uğurdağ, "13 Şubat 2018'de çıkarılan ve 2. el otomobil satışlarına önemli düzenlemeler getiren yönetmelikte 13 Ağustos 2019'a kadar uyum süresi verilmişti. Akabinde ise 10 Ağustos 2019'da 30858 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararla uyum süresi yılsonuna kadar uzatıldı. Yönetmelik, 2. el satış yerlerinin 100 metrekareden aşağı olmaması, toplu satış yerlerinde asgari bulunması gereken şartlar, oto pazarlarının denetlenmesi, 2. el otomobili satışında çalışanların ve 2. el otomobil satışlarına kadar önemli düzenlemeler içermektedir. Yılsonuna kadar tanınan sürecin galericilerimiz tarafından iyi değerlendirilerek Ticaret İl Müdürlüğü'ne yetki belgesi başvurularını bir an önce gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.


Yavuz Uğurdağ, İnegöl, Güncel

Kaynak: Bültenler

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