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Galibiyet primlerini depremzedelere bağışladılar

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Rize ekiplerinden Salarhaspor, Gümüşhane deplasmanından aldıkları galibiyetin primlerini Elazığ depremindeki depremzedelere bağışladı.

27.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:05Galibiyet primlerini depremzedelere bağışladılar
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Salarhaspor, deplasmanından aldıkları galibiyetin primlerini depremindeki depremzedelere bağışladı.
BAL Ligi 3. Grup 15. hafta karşılaşmasında Rize ekiplerinden Salarhaspor, ligin ilk devresinde sahasında 2-0 mağlup ettiği Gümüşhane ekibi Torul Belediye Gençlik deplasmanına konuk oldu. Maçı 4-2 kazanarak gruptaki puanını 20'ye yükselten Salarhaspor ekibi, maçın ardından yaptıkları açıklamada, elde ettikleri galibiyet pirimini Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı depremzedelere bağışladıklarını duyurdu.
Salarhaspor Kulüp Başkanı Bünyamin Arslan da futbolcuların bu davranışına karşılık prim miktarını iki katına çıkardığını açıkladı.
(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Gümüşhane, Elazığ, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

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