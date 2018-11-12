Galibiyete Çok İhtiyacımız Var"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
'un başkanı Mehmet Yüksel
, ligde kalmak istediklerini ve bunun için galibiyet almaları gerektiğini söyledi.
Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın başına zor bir süreçte geldiklerini ve "imkansız" denilenleri başarmak için yılmadan çalıştıklarını söyledi.
Kardemir Karabükspor dışında hiç bir konuyla ilgilenmediklerini anlatan Yüksel, şöyle konuştu:
"Göreve gelir gelmez bazı projelerimiz olduğunu söylemiştik. Bunları bir bir hayata geçiriyoruz. Birçok kalemde tasarruf etmeye başladık. Birçok giderimizi durdurduk ya da en aza indirdik. Önceliklerimiz elbette çalışanlarımızın alın teri. Buna gayret ediyoruz. Moral ve ligde kalma açısından artık bir an önce galip gelip puan almaya başlamalıyız. Galibiyete çok ihtiyacımız var. Altyapı oyucuları ile devre arasına kadar yolumuza devam etmek zorundayız. Devre arasına kadar tedbirlerimizi almalıyız."
Engelli taraftarın futbolculara mektup yazması
Bedensel engelli 16 yaşındaki taraftar Ayşenur Acar
'ın kulübün zor günleri aşması için futbolculara ve teknik direktöre yazdığı duygu yüklü mektubu hatırlatan Yüksel, "Keşke herkes Ayşenur kadar olsa. Herkes en azından bu kızımız kadar yanımızda durabilse. Beni çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.
Mehmet Yüksel,Kardemir Karabükspor
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:01