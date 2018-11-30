Galibiyetin Mimarı Jeremain Lens: Sonucu Değiştiren Kişi Ben Oldum

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Norveç ekibi Sarpsborg'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Lens (2) ve Vagner Love kaydetti. Sarpsborg'un golleri ise Muhammed ve Heintz'den geldi.

Maç sonunda konuşan Jeremain Lens şu ifadeleri kullandı:

"Takım halinde çok iyi bir performans gösterdik. İlk yarıda rakibimize gereken cevabı veremedik ama ikinci yarıda verdik.Her maçın farklı bir senaryosu var. Bugün sonucu değiştiren kişi ben oldum, başka bir maçta başka bir oyuncu olabilir. Önemli olan kazanmamızdı.İki haftada yalnızca iki kez antrenman yapabildim. Son dakikalarda ağrı hissetmeye başladım ama şimdilik kramp gibi görünüyor."