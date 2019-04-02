Galip Aktaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TOKAT TURHAL belediye başkan adayı olan Galip Aktaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TOKAT TURHAL ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Galip Aktaş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TOKAT TURHAL adayı Galip Aktaş kimdir? BTP TOKAT TURHAL adayı Galip Aktaş yüzde kaç oy aldı?

Galip Aktaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TOKAT TURHAL belediye başkan adayı olarak gösterilen Galip Aktaş TURHAL ilçesinde % 0,05 oranında oy almıştır. TURHAL ilçesinde % 0,05 oranında oy olan Galip Aktaş adlı BTP adayı toplamda 21 adet oy sayısına ulaştı.

TOKAT TURHAL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.