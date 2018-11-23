Galip Atar Şampiyonluk İçin Serres'de

Tecrübeli pilot Galip Atar, BMW Z4 GT3 ile Serres'de de kazanarak kariyerine bir şampiyonluk daha eklemeyi hedefliyor.

BMW Z4 GT3 ile Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup'ta mücadele eden milli sporcu Galip Atar'ın, sezonun ilk ayağında yer almaması nedeniyle puan tablosunda 2 yarış eksiği bulunuyor. Sonraki yarışlarda gösterdiği başarılı performans ile bu farkı kapatarak liderlik mücadelesini sezonun son haftasonuna taşıyan Atar, Yunanistan'da kazanmak için piste çıkacak. Geçtiğimiz yıl Ferrari Challenge Avrupa Şampiyonu ve Dünya Üçüncüsü olma başarısı gösteren Galip Atar, 3187 metre uzunluğundaki zorlu Serres Pisti'nde kariyerine bir yeni şampiyonluk daha eklemeyi hedefliyor.

Maxi Grup'ta 7, toplamda ise 10 sporcunun yer alacağı organizasyon 24 Kasım Cumartesi günü 5. Ayak yarışları ile başlayacak. 25 Kasım Pazar günü ise 6. ve sezonun son ayağının ardından Türkiye Pist Şampiyonası son bulacak.