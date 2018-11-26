Galipatar'dan Serres'de Bol Kupalı Sezon Finali

Haftasonu boyunca sıralamaturlarında da en hızlı zamanları kaydeden Atar, Pazar günkü 1:16.683derecesiyle 3 yıldır Türkiye Pist Şampiyonası'nda olan BMW Z4 GT3'lerin SerresPisti'ndeki en iyi zamanına imza attı.

Türkiye Pist Şampiyonası, bu haftasonu Yunanistan'ınSerres Pisti'nde organize edilen 5. ve 6. ayak yarışlarıyla sona erdi.Cumartesi günü sıralama turlarıyla başlayan organizasyonda en hızlı turzamanını kaydeden Galip Atar, ilk günü 2 ikincilik kupasıyla tamamladı.Şampiyonanın Pazar günkü 6. ve son ayağını ise milli sporcu Galip Atar domineetti. BMW Z4 GT3 ile Maxi Grup'ta yer alan milli sporcu, sıralama turlarındaki1:16.683 derecesiyle Türkiye Pist Şampiyonası yarışlarında bu otomobilin SerresPisti'nde bugüne kadarki en iyi zamanını gerçekleştirdi. İlk sıradan startaldığı yarışı yine ilk sırada tamamlayan Atar, günün ve sezonun final yarışınıda birinci olarak tamamladı.

6 ayaktan en yüksek puan alınan 5 tanesinin toplamıylaklasman oluşacak olan Türkiye Pist Şampiyonası'na ikinci ayak itibariyle dahilolan Galip Atar, başarılı bir sezonu geride bıraktı. Start aldığı 10 yarıştan6'sında birincilik ve kalan 4'ünde ikincilik elde eden tecrübeli sporcu, sezonboyunca 5 sıralama turunun 4'ünde ise pistin en hızlı ismi oldu.