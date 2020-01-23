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Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı! O anlar böyle görüntülendi

Beşinci Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Liderlerle selamlaşan Galler Prensi Charles, Pence'in elini sıkmadı. Pence'in elinin havada kaldığı anlar ise kameralar tarafından anbean kaydedildi.

23.01.2020 23:20 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:36

Batı Kudüs'teki Yad Vashem Soykırım Müzesi'nde düzenlenen 5. Dünya Holokost Forumu'na katılan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Prensi Charles arasında soğuk rüzgarlar esti. Charles'ın dünya liderleriyle selamlaştığı sırada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in elini sıkmadan es geçtiği tavırları görüntülere böyle yansıdı.

PENCE İLE TOKALAŞMADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı Kudüs'te 5'inci Dünya Holokost Forumu'nda bir araya geldi.

Beşinci Dünya Holokost Forumu'na katılan İngiliz Tahtının Varisi Galler Prensi Charles ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında soğuk rüzgarlar esti. Liderlerle selamlaşan Prens Charles, Mike Pence ile tokalaşmadan Başbakanı Netanyahu ile tokalaştı.

Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı! O anlar böyle görüntülendi

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23.01.2020 23:53:17