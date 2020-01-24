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Galler Prensi Charles, Batı Şeria'da Ömer bin Hattab Camisi'ni ziyaret etti

Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Ömer bin Hattab Camisi'ne ziyarette bulundu.

24.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:02Galler Prensi Charles, Batı Şeria'da Ömer bin Hattab Camisi'ni ziyaret etti
Holokost Forumu'na katılmak için 'e gelen İngiltere kraliyet tahtının varisi Prensi Charles, Batı Şeria'nın kentindeki Ömer bin Hattab Camisi'ne ziyarette bulundu.
Prens Charles Beytüllahim Belediye Başkanı Anton Salman, Filistin Turizm Bakanı Rula Maya ve diğer Filistinli yetkililer tarafından karşılandı.
Charles, beraberindekiler ve Müslüman din adamlarıyla Ömer bin Hattab Camisi'ni ziyaret ederek, hakkında bilgi aldı.
Prens Charles Doğuş Kilisesi'ni de ziyaret etti
Prens Charles daha sonra Hristiyan din adamları eşliğinde Doğuş (Mehd) Kilisesi'ni ziyaret etti ve ayine katıldı.
İsrail tarafından, Batı Kudüs'teki Yad Vashem Soykırım Müzesi'nde dün 5. Dünya Holokost Forumu düzenlenmişti.

Beytüllahim, Batı Şeria, İsrail, Galler, Güncel

Kaynak: AA

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