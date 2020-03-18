Gambiya'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Batı Afrika ülkesi Gambiya'da ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.
18.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:16
Batı Afrika ülkesi Gambiya 'da ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.
Gambiya Sağlık Bakanı Dr. Ahmadou Samateh, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, pazar günü İngiltere 'den gelen 20 yaşlarındaki bir kadına yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu.
Samateh, "Gambiya, ilk Kovid-19 vakası gördü. Şu anda kadın, Fajara'daki Tıbbi Araştırma Konseyinde (MRC) karantinaya alındı. Kadının temas kurduğu herkes takibe alındı." dedi.
Öte yandan MRC'den yapılan açıklamada, hastanın tedavi alına alındığı ve durumunun "stabil" olduğu belirtildi.
Afrika genelinde vaka sayıları 500'e ulaştı. Sahra Altı Afrika'da en fazla hastalığın görüldüğü ülke Güney Afrika oldu ve vaka sayısı 116'ya çıktı.
Gambiya Sağlık Bakanı Dr. Ahmadou Samateh, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, pazar günü İngiltere 'den gelen 20 yaşlarındaki bir kadına yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu.
Samateh, "Gambiya, ilk Kovid-19 vakası gördü. Şu anda kadın, Fajara'daki Tıbbi Araştırma Konseyinde (MRC) karantinaya alındı. Kadının temas kurduğu herkes takibe alındı." dedi.
Öte yandan MRC'den yapılan açıklamada, hastanın tedavi alına alındığı ve durumunun "stabil" olduğu belirtildi.
Afrika genelinde vaka sayıları 500'e ulaştı. Sahra Altı Afrika'da en fazla hastalığın görüldüğü ülke Güney Afrika oldu ve vaka sayısı 116'ya çıktı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, İngiltere, Gambiya, Afrika, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek
Güncel
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı