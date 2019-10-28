Haberler » Güncel » Gambiya'da oksijen gazı fabrikasında yangın

Gambiya'da oksijen gazı fabrikasında yangın

Gambiya'da oksijen gazı fabrikasında yangınGambiya, (DHA)- Gambiya'nın Kanifing kentinde bir oksijen gazı fabrikasında yangın çıktı.

28.10.2019 16:19
Gambiya'da oksijen gazı fabrikasında yangın
Gambiya, (DHA)- Gambiya'nın Kanifing kentinde bir oksijen gazı fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda fabrikada ağır patlamalar meydana geldi. O anlar, amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.
Gambiya'nın Kanifing şehrinde Banjul Oksiyen Fabrikası'nda yangın çıktı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, yangın fabrikada ağır patlamalara neden oldu. Yerel medya, fabrikanın tamamen yandığını ve bölge halkının panik içinde olduğunu bildirdi. Yetkililer, yangında ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.
Gambiya'da oksijen gazı fabrikasında yangın

Gambiya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:32 Çelik: "Yarın bir kez daha cumhuriyetimizi koruma ve ileriye taşıma konusundaki kararlılığımız...
18:32 Zatürre nedeniyle geldiği hastanede, kalbinin sağda olduğu ortaya çıktı
18:31 Cumhuriyet altını'nın 94 yıllık serüveni
18:30 Polis memuru, meslektaş eşini ve kayınvalidesini öldürdü
18:28 Teröristlere ait 5 bölümlü sığınak imha edildi
18:26 Arkadaşını bıçaklayıp, başında sigara içerek polisi bekledi
18:22 Zatürre nedeniyle geldiği hastanede, kalbinin sağda olduğu ortaya çıktı
28.10.2019 18:34:01