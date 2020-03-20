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Gambiya'dan Kovid-19 nedeniyle 13 avrupa ülkesine seyahat yasağı

Gambiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 Avrupa ülkesine seyahat yasağı getirdi.

20.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:56
Gambiya'dan Kovid-19 nedeniyle 13 avrupa ülkesine seyahat yasağı
Gambiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 Avrupa ülkesine seyahat yasağı getirdi.
Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, İngiltere, İspanya, Fransa, Polonya, Almanya, İsveç, Danimarka, İsviçre, Hollanda, Norveç, Avusturya, Belçika ve Portekiz'e ikinci bir emre kadar seyahat yasağı getirildiği belirtildi.
Çin ve İran dahil virüsün etkilediği 47 ülkeden dönen Gambiya vatandaşlarının 14 gün mecburi karantinaya alınacağı kaydedildi.
Gambiya'da bir kişide Kovid-19 görülmesi üzerine okullar kapatılmış ve Ulusal Meclis çalışmalarına ara vermişti.
Afrika'da Kovid-19 görülen vaka sayısı 600'ü geçmiş, 18 kişi de yaşamını yitirmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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