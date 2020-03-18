Gambiya Meclisi, koronavirüs nedeniyle çalışmalara ara verdi
Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ulusal Meclis çalışmalarına ara verildi.
18.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:18
Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ulusal Meclis çalışmalarına ara verildi.
Gambiya Meclis Başkanı Mariam Jack Denton, basına yaptığı açıklamada, ülkede görülen ilk Kovid-19 vakasının ardından Meclisin bir sonraki bildirime kadar çalışmalarına ara verdiğini belirtti.
Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, dün toplu etkinliklerin yasaklandığını ve eğitime 21 gün ara verildiğini açıklamıştı.
Gambiya Meclis Başkanı Mariam Jack Denton, basına yaptığı açıklamada, ülkede görülen ilk Kovid-19 vakasının ardından Meclisin bir sonraki bildirime kadar çalışmalarına ara verdiğini belirtti.
Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, dün toplu etkinliklerin yasaklandığını ve eğitime 21 gün ara verildiğini açıklamıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Meclis Başkanı, Gambiya, Afrika, Güncel