Game of Thrones dizisinde dublörlük yapan Andrew Dunbar hayatını kaybetti

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones dizinin sevilen karakterlerinden Theon Greyjoy'un dublörlüğünü üstlenen Andrew Dunbar, Kuzey İrlanda'nın Belfast kentindeki evinde yaşamını yitirdi.

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANMADI

ABD basınında yer alan haberlere ve oyuncunun yakın çevresinin sosyal medya paylaşımlarına göre dizinin önemli karakterlerinden Theon Greyjoy'u canlandıran aktör Alfie Allen'ın dublörlüğünü yapan 30 yaşındaki Dunbar'ın kesin ölüm sebebi açıklanmadı.

ROL ARKADAŞI ACISINI PAYLAŞTI

Dunbar, Game of Thrones'un önemli bölümlerinden Battle of Bastards'ta, Jon Snow için savaşan kuzeyli askerlerden birini de canlandırmıştı. Oyunculuğun yanı sıra DJ'lik de yapan Dunbar'ın ölüm haberinin duyulmasından sonra rol arkadaşı Andy McClay sosyal medyada bir mesaj paylaşarak üzüntüsünü bildirdi.