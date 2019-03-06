7'inci sezonuyla tüm dünyada izlenme rekoru kıran Game of Thrones'un yeni sezonu, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Dizinin merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizi 14 Nisan'da hayranlarıyla buluşacak.

MERAK EDİLEN BAZI SORULAR YANITLANMIŞTI

Game of Thrones'in 7. sezonu dizinin başlangıcından bu yana merak edilen bazı soru işaretlerini yanıtlamıştı ancak şaşırtıcı sonuçlara da yer vermişti. Cercei'nin hamile olduğunun ortaya çıkması, Jamei'nin verdiği söze sadık kalarak yaşayanlar için savaşmak için Cercei'ye ihanet ederek Winterfell'e doğru hareket etmesi gibi.

Game of Thrones Dizisinin Merakla Beklenen Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı">

Öte yandan Jamei'nin Bran'in sakat kalmasına yol açan kişi olarak Winterfell'de nasıl karşılanacağı ve Bran ve Jamie yüzleşmesi sezonlardır merakla bekleniyor. Aynı şekilde tahtın gerçek varisi olan Jon Snow'un yani Aegon Targeryan'ın gerçek kimliğini öğrendiğinde kendisinin ve etrafındaki kişilerin vereceği tepki hayranların en merak ettiği sahnelerin başında geliyor.

"ÖLÜMÜ TANIYORUM"

Yayınlanan fragman Arya'nın korku dolu bakışlarının yer aldığı bir sahneyle başlıyor. Arya'nın kaçışıyla devam eden sahnede kimden kaçtığı ise bilinmiyor. Sahne ile eş zamanlı olarak Arya'dan şu sözler duyuluyor, "Ölümü tanıyorum. Birçok yüzü var. Bu seferkini görmek için bekliyorum."

Game of Thrones Dizisinin Merakla Beklenen Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı">

Arya'nın daha önce yaşadıkları dikkate alınırsa, bu denli endişeli olduğunu görmek aslında biraz ürkütücü. İlerleyen sahnelerde Arya'nın Ak Gazenler ile savaştığı sahneye de yer veriliyor.

ALTIN MÜRETTEBAT İLK KEZ KENDİNİ GÖSTERECEK

Bir çok kez isimleri geçen ancak daha önce göremediğimiz Golden Company (Altın Mürettebat) ilk kez bu fragman ile karşımıza çıkıyor. Esos'tan dönen Demir Doğumlular'ın gemisinde Harry Strickland komutasındaki Golden Company askerleri görülüyor.

Altın Mürettebat özgür birliklerin en iyisi olarak bilinmektedir ve Westeros'tan sürgün edilmiş lordlar, şövelyeler ve onların oğullarının Altın Mürettabat'ta görev aldıkları bilinmektedir. Jorah Mormont'un bir zamanlar Altın Mürettabat'ta görev alıyordu.

WINTERFELL'DE 2 EJDERHA

Yayınlanan fragman ayrıca; Beric Dondarrion, Tormund Giantsbane ve Dolorous Edd'in duvarın yıkımından kurtulduğunu gösteriyor. Jon Snow ve Daenerys Targaryen'in Lekesiz ve Dotraki ordusu ile Winterfell'e gelişi ise halk tarafından korkuyla karşılanıyor. Bu korkunun temel sebebi ise tabi ki gökyüzünde uçan 2 ejderha. Fragmanın sonlarına doğru ise artık tamamıyla Ak Gezenler'e karşı verilecek savaşa odaklanılıyor.