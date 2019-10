HBO kanalı tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen "Game of Thrones (Taht Oyunları)" dizisinin devamı niteliğinde olan "House of the Dragon (Ejderha'nın Evi)" adlı yeni bir seriye başlayacağını duyurdu.Yeni dizinin, orijinal bölümde geçen hikayeden 300 sene önceki olayları işleyeceği ve House Targaryen'i (Targaryen Ailesi) konu alacağı belirtilirken, yapımın şimdilik 10 bölüm şeklinde tasarlandığı ve senaryosunun da buna göre yazıldığı kaydedildi.