Game of Thrones'taki "O An", Jon Snow'u da Kahretmiş

Game of Thrones dizisi, sonu insanları tatmin etmese de HBO tarihinin en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Dizinin nasıl çekildiğine odaklanan bir de belgesel yayınlandı. The Last Watch adlı belgesel, yer yer diziden daha dramatik sahnelere sahip.Yazının buradan sonrası, Game of Thrones final sezonu ile ilgili spoiler/sürprizbozan içermektedir.Dizinin finalinde kraliçesi Daenerys'i öldüren Jon, seyircilerin duygusal anlar yaşamasını sağlamıştı. Masa okumalarında gördüğümüz kadarıyla Harrington, Jon'un Deanerys'i öldürdüğünü görünce seyirciler kadar, belki daha da çok kahroluyor. Ünlü oyuncu bu okumalar sırasında birkaç damla gözyaşı da döküyor."Kit ve Emilia'nın son masa okumasındaki tepkileri #GameOfThrones #TheLastWatch"Yapımda dikkat çeken sahneler arasında, ekibin Arya'nın Night King'i öldürdüğünü keşfettiklerinde verdiği tepki de yer alıyor. Maisie Williams durumundan oldukça memnun görünüyor.Ayrıca Varys'in sonu da oldukça dramatik. Aktör Conleth Hill, son cümleden sonra elindeki metni atıyor, Varys'in ölümünü anlatan kısmı okumuyor. Bu aşamada Lena Headey (Cersei) ve Gwendoline Christie (Brienne of Tarth) ona destek oluyor.Belgesel şu anda HBO Go ve HBO Now üzerinden izlenebiliyor. HBO Hulu ve Prime Video eklentilerinden de belgesele ulaşmak mümkün. Game of Thrones