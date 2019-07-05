05.07.2019 00:18
Haberler» Magazin» Haber

Game of Thrones'un Sansa'sı Sophie Turner, dünyaevine girdi!

Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner, sevgilisi Joe Jonas ile evlendi. 23 yaşındaki Sophie Turner düğünde Louis Vuitton imzalı bir gelinlik giydi.

Rol aldığı Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki Sansa Stark karakteriyle ünlenen Sophie Turner ile Joe Jonas hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta sembolik bir törenle birbirlerine "evet" diyen çift bu kez Güney Fransa'da Martinet Şatosu'nda gösterişli bir törenle dünyaevine girdi.

ÖZEL EĞLENCE DÜZENLEDİ

23 yaşındaki Sophie Turner düğünde Louis Vuitton imzalı bir gelinlik giydi. Firmanın artistik direktörü Nicolas Ghesquiere, tören öncesi Turner'ın bu fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. 29 yaşındaki Joe Jonas ile Sophie Turner, düğün öncesinde de Paris'te aile ve arkadaşları için bazı özel kutlama eğlenceleri düzenledi.

Game of Thrones'un Sansa'sı Sophie Turner, dünyaevine girdi!
Game of Thrones, Louis Vuitton, Joe Jonas, Magazin

YORUMLAR (1)
BİSHOP: daş gibi şerefsizim daşşşşş
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
00:18   Game of Thrones'un Sansa'sı Sophie Turner, dünyaevine girdi!
23:35   Nurgül Yeşilçay'ın Gülperi'den sonraki projesi belli oldu!
22:23   Usta oyuncu Erdal Özyağcılar Şampiyon ile ekranlara geri dönüyor!
17:52   Rami Malek, terörist rolünü tek bir şartla kabul ettiğini açıkladı!
17:30   Melis Tüzüngüç, "Uraz-Melis Kaygılaroğlu çiftinin ayrılığına sebep oldu" iddialarına yanıt verdi!
17:07   Uğur Dündar, oğullarıyla birlikte fotoğrafını sosyal medya hesabından ilk kez yayınladı!
16:14   Ali Ravcı ile ünlü oyuncu Robert Downey'in benzerliği görenleri şaşırtıyor