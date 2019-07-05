Game of Thrones'un Sansa'sı Sophie Turner, dünyaevine girdi!

Rol aldığı Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki Sansa Stark karakteriyle ünlenen Sophie Turner ile Joe Jonas hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta sembolik bir törenle birbirlerine "evet" diyen çift bu kez Güney Fransa'da Martinet Şatosu'nda gösterişli bir törenle dünyaevine girdi.

ÖZEL EĞLENCE DÜZENLEDİ

23 yaşındaki Sophie Turner düğünde Louis Vuitton imzalı bir gelinlik giydi. Firmanın artistik direktörü Nicolas Ghesquiere, tören öncesi Turner'ın bu fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. 29 yaşındaki Joe Jonas ile Sophie Turner, düğün öncesinde de Paris'te aile ve arkadaşları için bazı özel kutlama eğlenceleri düzenledi.