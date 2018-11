Game Of Thrones'un Son Sezonu Nisan 2019'da Geliyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 03:36



Dünyanın en çok izlenen televizyon dizilerinden Game of Thrones 'un (Taht Oyunları) yayıncısı HBO sonunda dizi hayranlarının beklediği açıklamayı yaptı ve dizinin son sezonunun Nisan 2019'da yayına gireceğini belirtti.Şirketin Salı günü yaptığı açıklamaya göre uzun zamandır beklenen dizinini sekizinci ve son sezonu altı bölümden oluşacak.Dizinin Twitter hesabından son sezonlardan seçilen bazı sahneler eşliğinde yayımlanacağı tarih açıklandı.Duyuruda 'Taht İçin' #ForTheThrone etiketi seçilerek son sezona Demir Taht'a kimin oturacağının damga vuracağı vurgulanmış oldu.Yeni sezonun yönetmenleri David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik olacak.Dizinin uyarlandığı kitabın yazarı olan George R.R. Martin ise yapımcılar arasında.Dört dizi daha geliyorAncak HBO kendi tarihinin en büyük dizisini elinden öyle kolay kolay bırakacağa benzemiyor.Game of Thrones evreninden esinlenen ve George R.R. Martin'in onay verdiği dört farklı dizinin daha yapılması planlanıyor.2020'de başlaması planlanan bir dizi için oyuncu Naomi Watts ile yazın bir sözleşme yapıldı bile.Bundan bir önceki sezonda önceden sızdırılan bölümlerle başı derde giren kanal, Game of Thrones'un son sezonu için fazladan güvenlik önlemleri aldı.Game of Thrones, 1 milyar kere korsan yollarla izlenerek dünya rekoru kırmıştı.