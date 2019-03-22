Game Of Thrones'un Yıldız Oyuncusu Emilia Clarke, İki Kez Beyin Ameliyatı Geçirdi

Dizide oynadığı Daenerys Targaryen rolü ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Emilia Clarke'danyıllar sonra bir itiraf geldi. Güzelliğinin yanında oyunculuğu ile de büyüleyen oyuncu, iki kez beyin rahatsızlığı geçirdiğini ve ameliyat olduğunu açıkladı.

"ÖLMEME İZİN VERMELERİNİ İSTEDİM"

Dizide Daenerys Targaryen rolünü oynayan İngiliz aktrist, 2011 yılında beyninde hayati tehlike yaratan bir damar genişlemesi tespit edildiğini ve ameliyat olduğunu söyledi. Ameliyattan sonra konuşma yetisini kaybettiğini belirten Clarke, "En kötü dönemlerimdi, fişi çekmek istedim. Hastane çalışanlarından ölmeme izin vermelerini istedim" ifadelerini kullandı.

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Yeterince iyileştikten sonra dizinin ikinci sezon çekimlerine başladığını söyleyen İngiliz aktrist, "Çoğunlukla kafası karışık ve halsiz bir durumdaydım. Bu yüzden öleceğimi düşündüm" şeklinde konuştu.

İKİNCİ AMELİYATTA KAFATASI AÇILDI

2013'te bu kez beyninin diğer tarafında bir damar genişlemesi tespit edilen Clarke bir kez daha ameliyata girdiğini ancak kafatasının da açıldığı bu ameliyatın daha zor geçtiğini söyledi.

"NEREDEYSE AKLIMI KAYBEDİYORDUM"

O dönem bir muhabirin sorusu üzerine iddiaları reddettiğini söyleyen Emily Clarke yaşadıklarını, "Tüm çocukluk hayallerim gerçekleşmiş gibiyken, neredeyse aklımı ve sonra hayatımı kaybediyordum. Bu hikayeyi herkese açık olarak söylemedim, ama şimdi zamanı" sözleriyle paylaştı.

'EJDERHALARIN ANASI' KARAKTERİNE HAYAT VERİYOR

32 yaşındaki Emily Clarken, Game of Thrones'ta 'Ejdarhaların Anası' olarak da bilinen Daenerys Targaryen karakterine hayat veriyor.