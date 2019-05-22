22.05.2019 20:07
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Game Of Thrones ve Shrek Sahnelerinin Arasındaki 10 Benzerlik

Game Of Thrones ve Shrek Sahnelerinin Arasındaki 10 Benzerlik

Bir Twitter kullanıcısının Shrek serisi ile Game of Thrones arasındaki benzerlikleri paylaşmasıyla birlikte dizinin hayranları iki yapım arasındaki benzerliklerle oldukça eğlendi.

Game of Thrones 8 sezonluk macerasını sonlandırdı. 8 sezondan oluşan dizi iyisiyle kötüsüyle bir şekilde aklımızda yer kalacak birçok şey bıraktı arkasında. "ohmytargaryen" adlı Twitter kullanıcısına göre Game of Thrones'tan akılda kalan şeylerden bir tanesi de Shrek'e benzerliği olabilir. Ejderha, kral, prenses sanki biraz andırıyor gibi.

Shrek'teki yakışıklı prens ve Jamie'nin benzerliği. Shrek ve The Hound'un (Tazı) giyim tarzlarının benzemesi de hoş bir tesadüf olmuş.

Shrek'teki ejderha prensesi korurken, Game of Thrones'taki ejderhalar da Dany'yi koruyordu.

Çizmeli Kedi ve Arya. İkiside hızlı hareket eden, küçük kılıçları bulunan suikastçılar.

Shrek'in insana dönüştükten sonraki hali ile Podrick'in benzerliği.

Sizin de gözünüze çarpan bu tarz benzerlikler var mı? Varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Twitter, Game of Thrones, Shrek, Teknoloji
Kaynak: WebTekno