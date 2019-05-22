Game Of Thrones ve Shrek Sahnelerinin Arasındaki 10 Benzerlik

Game of Thrones
8 sezonluk macerasını sonlandırdı. 8 sezondan oluşan dizi iyisiyle kötüsüyle bir şekilde aklımızda yer kalacak birçok şey bıraktı arkasında. "ohmytargaryen" adlı Twitter
kullanıcısına göre Game of Thrones'tan akılda kalan şeylerden bir tanesi de Shrek
'e benzerliği olabilir. Ejderha, kral, prenses sanki biraz andırıyor gibi.
Shrek'teki yakışıklı prens ve Jamie'nin benzerliği. Shrek ve The Hound'un (Tazı) giyim tarzlarının benzemesi de hoş bir tesadüf olmuş.
Shrek'teki ejderha prensesi korurken, Game of Thrones'taki ejderhalar da Dany
'yi koruyordu.
Çizmeli Kedi ve Arya. İkiside hızlı hareket eden, küçük kılıçları bulunan suikastçılar.
Shrek'in insana dönüştükten sonraki hali ile Podrick'in benzerliği.
Sizin de gözünüze çarpan bu tarz benzerlikler var mı? Varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.
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Kaynak: WebTekno