01.07.2019 19:43
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Game Of Thrones yazarı George R.R. Martin, final bölümünü beğenmeyenlere kızdı: Delilik

Game of Thrones dizisine uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı adlı kitap serisinin yazarı George RR Martin, dizi hayranlarının final sezonuyla ilgili olumsuz yorumlarından duyduğu memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Game of Thrones dizisine uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı adlı kitap serisinin yazarı George RR Martin, dizinin final bölümünü beğenmeyenler hakkında konuştu.

"İNTERNETTE GÖRDÜĞÜMÜZ DELİLİK"

Game of Thrones dizisine uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı adlı kitap serisinin yazarı George RR Martin, "İnternet öylesine zehirli hale geldi ki, artık eski fan kültürünü tanıyamıyorum. Eskiden hayranlar çizgi roman ve bilim kurgu dünyasında yaşananlara doğru tepki veriyordu. Evet, anlaşmazlıklar, hatta düşmanlıklar vardı, ama şimdi internette gördüğümüz delilik asla." dedi.

"SAYGISIZLIK"

Game of Thrones'un final sezonundan memnun kalmayan dizi hayranları, şu ana kadar bir milyondan fazla imza toplayan bir dilekçe hazırlamıştı. Hayranlar, daha deneyimli yapımcıların finali tekrar yazmasını talep ediyor. Dizide Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner ise final ile ilgili eleştiriler için 'saygısızlık' derken Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington da finali sevmeyen herkesin 'yan geçebileceğini' söyledi.

Game Of Thrones yazarı George R.R. Martin, final bölümünü beğenmeyenlere kızdı: Delilik
Game of Thrones , Magazin

YORUMLAR(6)
ZERZEVATÇI:ib. bide bizemi kızıyormuş yabik. kaç sene bekledik tahta kimin geçeceğini görebilmek için, ejderha geldi tahtı yaktı gitti ya la çocuk filmi gibi ?
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ERTAN.C:EVET SON BÖLÜMÜ BEĞENMEDİK.BU DİZİYE YAKIŞIR FİNAL OLMADI.
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BIRAK BU İŞLERİ DEDE:Beceremedin batırdın işte kabul et, git torun sev gençlere yol aç.
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