GamesCom 2020, En Azından Dijital Olarak Düzenlenecek

Bu yılın E3 fuarının geleneksel formatı, bildiğiniz üzere COVID-19 tehdidi nedeniyle iptal edilmişti. ESA şu sıralarda oyun sektörüyle ilgili yeni duyuruları ve güncel haberleri oyunculara ulaştırabilmek için çevrimiçi deneyim sağlamanın yollarını araştırıyor. Hal böyle olunca, gözler elbette yılın bir diğer büyük oyun fuarı olan GamesCom cephesine de döndü.Şu an için GamesCom 2020 hazırlıkları tam gaz devam ediyor ama olası bir iptal durumu da göz önünde bulunduruluyor. Yayınlanan yeni bildiriye bakılırsa, fuar erteleme olmaksızın 25 - 29 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Geride bir B planı da var.Koelnmesse ve Alman sektör ortağı Game tarafından yayınlanan bildiride COVID-19 salgınının yayılması karşısında geleneksel bir GamesCom 2020 fuarının henüz belli olmadığına işaret edildi.Söylenene göre iki kuruluş Mayıs ayının ortasında duruma dair bir değerlendirme yapacak ve Ağustos ayında Köln şehrindeki yerinde düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verecekmiş. Eğer geleneksel olarak düzenlenmesinde bir sakınca görülmezse, ziyaretçilerin sağlığının hiçbir şekilde tehlikede olmaması için yapılması gereken değişikliklere ilişkin daha fazla bilgi sunulacakmış.Ancak her ne olursa olsun, GamesCom 2020 fuarının ertelenmeyeceği ve Mayıs ayındaki değerlendirmenin sonucunda geleneksel bir fuarın olumsuz durumlara yol açacağına karar verilse bile en azından dijital olarak düzenleneceği söyleniyor."Korona krizinden dolayı tüm dijital formatları tam gaz genişletiyoruz. Böylece GamesCom 2020, her halükarda en azından dijital olarak gerçekleşecek." yorumunda bulundu Game Pazarlama Yöneticisi Felix Falk ve devam etti: "Halihazırda dünya genelindeki milyonlarca GamesCom hayranına ulaştık... Artık dijital stratejimizi daha fazla genişletmemiz gerekiyor."

Kaynak: Tamindir