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Gaming in Turkey'den 'Oyun ve Espor Pazarlaması' dersi

'Oyun ve Espor Pazarlaması' dersi online eğitim ile öğrencilerle buluşuyor

31.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:43
Gaming in Turkey'den 'Oyun ve Espor Pazarlaması' dersi

Espor, büyüyen taraftar sayıları, oyun içi ekonomileri ve düzenlenen turnuvalar ile yeni bir ekonomi oluşturuyor. Oyun sektörünün ekonomiye olan katkısı ve espor oyuncu sayısının artması ile birlikte bu alanda kariyer olanakları da gün geçtikçe artıyor. Pek çok üniversite oyun sektörüne ilgi duyan öğrenciler için dersler vermeye başladı. Koronavirüs, nedeniyle üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçti. Dersler online olarak öğrencilerle yapılıyor. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi, Gaming in Turkey Oyun ve Espor ajansı ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği çerçevesinde dersler bu süreç boyunca online olarak yapılacak.

Üniversitelerde verilen Oyun ve Espor dikeyindeki dersler, öğrenciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi, Gaming in Turkey Oyun ve Espor ajansı ile bir iş birliği gerçekleştirdi.Bahçeşehir Üniversitesi, oyun ve espor alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere uzman kişilerin yer aldığı eğitimler sunmasının yanı sıra esporu ve oyun sektöründeki gelişmeleri öğrencilerine anlatmayı hedefliyor. Dünya genelinde hızla büyümeye devam eden oyun ve espor eskosistemi, akademik yaşamda da karşılık bulmaya devam ediyor. Tüm bu eğitimler, gençlerimize profesyonel hayatta iş olanağı sağlıyor. Online olarak verilen eğitimler, öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Bahçeşehir Üniversitesi, Güncel
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