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GAMOB: Mühendisi kurtarma çalışmalarında koordinasyon zafiyeti var

GAZİANTEP'te cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi ile enkaz altında kalan ve 33 saat sonra cansız bedenine ulaşılan mühendis Korkut Küçükcan için Gaziantep Akademik Meslek Odaları Birliği (GAMOB) tarafından basın toplantısı düzenlendi.

21.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:12GAMOB: Mühendisi kurtarma çalışmalarında koordinasyon zafiyeti var
GAZİANTEP'te cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi ile enkaz altında kalan ve 33 saat sonra cansız bedenine ulaşılan mühendis Küçükcan için Akademik Meslek Odaları Birliği (GAMOB) tarafından basın toplantısı düzenlendi. GAMOB Başkanı Ramazan Sürücü, Küçükcan'ı bulmak için başlatılan arama çalışmalarında afet ve kriz koordinasyonu konusundaki zafiyetin gözler önüne serildiğini söyledi.

Mahallesi'nde yapımı devam eden cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan ahşap iskele, Perşembe günü çöktü. Bu sırada güçlendirme projesi kapsamında ölçü almak için inşaatta bulunan mühendis Korkut Küçükcan, enkaz altında kaldı. Başlatılan çalışmalarda 33 saat sonra Küçükcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

'ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA ZAFİYET VARDI'

Olayın ardından enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ı bulmak için başlatılan arama çalışmalarında afet ve kriz koordinasyonu konusunda zafiyet olduğunu iddia eden Sürücü, şöyle devam etti:

Kurtarma çalışmaları sırasında; Türkiye'nin afet ve kriz koordinasyonu konusundaki zafiyeti bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Afet alanına çok sayıda ekip gelmiş ve pek çok inşaat firması iş makinesi ve kalıp-iskele işçileriyle çalışmaları desteklemiş olsa da, koordinasyonun yeterli olmadığı görülmüştür. Bu noktada Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonuyla, ildeki üniversiteler, akademik meslek örgütleri, gönüllü kuruluşlar ve kişiler acilen bir araya gelerek kriz yönetimi konusunda bir eylem planı hazırlamalıdır. Kriz masasını kriz gerçekleştikten sonra kurmak bir anlam taşımamaktadır, kriz masası her an kurulabilecek nitelikte hazırlıklı olmak durumundadır. Mevzuatta bir yapının ortaya nasıl çıkarılacağı adım adım ve ayrıntılı bir şekilde tarif edilmesine rağmen, Akkent Camii örneğinde de gördüğümüz üzere teknik ve hukuki süreçlere uyulmamıştır. Birçok kamu idaresi cami, sosyal tesis gibi yapıların inşasında benzer hataları tekrarlamaktadır."


- Gaziantep

Akkent Mahallesi, Gaziantep, Akkent, Korkut, Güncel

Kaynak: DHA

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